Maltempo, devastante tornado a Marina di Carrara: venti a 150km/h, distrutto storico hotel del Lungomare [FOTO]

Un violento tornado ha colpito stamattina Marina di Carrara, devastando il ristorante dell’hotel ‘Atlantic’ sul lungomare, che fortunatamente era chiuso, e danneggiando anche alcuni stabilimenti balneari. Fortunatamente non ci sono stati morti ne’ feriti. Il violento temporale, accompagnato dal cono di vento avvistato dai testimoni, si è sviluppato la scorsa notte prima delle 5. Numerose le tegole volate via dai tetti delle case, rimaste scoperchiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per togliere il materiale portato via dal forte vento. Proprio per permettere le operazione di ripristino dell’area e’ stata chiusa al traffico l’area del lungomare interessata dalla tromba d’aria. Sul postosi e’ recato anche il sindaco di Carrara per rendersi conto di persona dei danni.