Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Un Pd unito porterà il nome di Eugenio Giani come candidato alla presidenza della Regione Toscana al tavolo del centrosinistra. L’unità del Pd è un fatto politico importante perché è vero che da sola non basta ma è certo che senza unità non si vince”. Lo scrive Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano, su twitter.