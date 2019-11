Tragedia in mercatino di Natale: bimbo di 2 anni ucciso da scultura di ghiaccio

Tragedia in un mercatino di Natale in Lussemburgo: un bambino di due anni è morto domenica sera, colpito da una scultura di ghiaccio. La procura ha aperto un’inchiesta.

L’incidente si è verificato intorno alle 20 quando la scultura di ghiaccio è caduta e ha colpito il bambino. Inutili i soccorsi immediati, il piccolo è morto in ambulanza: lo ha confermato la polizia.

“La scultura non poteva cadere da sola“, ha dichiarato lo scultore francese Samuel Girault, interrogato dalla polizia. Girault ha un’esperienza di quasi 20 anni nel settore e ha sottolineato che base della scultura caduta pesava 2 tonnellate.