Speciale Transito di Mercurio: doppio appuntamento con l’astronomia

Speciale transito di Mercurio. Domenica e Lunedì doppio appuntamento con l’Astronomia.

Domenica 10 novembre, dalle ore 10:30 alle 12:30, il Gruppo Astrofili Palidoro presenta “Sistema Solare per tutti”, una mattinata all’insegna della comprensione del nostro “vicinato”, composto da sfere di diversa natura e dimensione che si chiamano pianeti. Il piccolo Liam Ferretti terrà una conferenza sul Sistema Solare, per questo l’incontro è rivolto soprattutto ai bambini. A seguire si potrà osservare il Sole con i telescopi. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, si terrà presso la Casa della Partecipazione a Maccarese (via del Buttero). L’ingresso è gratuito.

Lunedì 11 novembre dalle ore 13.30: Transito di Mercurio (Diretta Web). Trasmissione in diretta sulla pagina Gruppo Astrofili Palidoro del raro fenomeno del Transito di Mercurio davanti al Sole.

In caso di maltempo la diretta non sarà effettuata.

Pagina Facebook https://www.facebook.com/astrofilipalidoro

Info: info@astrofilipalidoro.it – 347.5010985 – www.astrofilipalidoro.it