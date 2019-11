Il transito di Mercurio: un piccolo puntino nero che attraversa il disco solare [FOTO]

Un piccolo puntino nero che attraversa il disco solare: Mercurio, il pianeta più interno del Sistema Solare ieri è stato protagonista di un raro transito.

L’evento celeste si verifica solo circa 13 volte in un secolo, e non lo rivedremo fino al 2032.

Il transito di Mercurio davanti al Sole si può verificare soltanto quanto il pianeta e la Terra si trovano nell’intersezione dei due piani orbitali, cosa che accade in due periodi dell’anno: a maggio (ad intervalli di 13 o 33 anni e Mercurio è vicino all’afelio) o a novembre (ogni 7, 13 o 33 anni, e Mercurio è vicino al perielio).

Nella gallery a corredo dell’articolo gli scatti del Gruppo Astrofili Palidoro (GAP) che in una nota spiega: “Viste le condizioni meteo siamo stati costretti a spostarci e solo a Carsoli in Abruzzo siamo riusciti in poco tempo ad immortalare Mercurio passare davanti al Sole.”