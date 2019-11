Meteo, assaggio d’inverno in Trentino: fitta nevicata a Madonna di Campiglio [FOTO e VIDEO]

Cade fitta la neve a Madonna di Campiglio in un’intensa nevicata. La località sciistica a 1500 metri sul livello del mare, in provincia di Trento, è stata ricoperta da un manto bianco, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo, che permette agli appassionati di mettere gli sci ai piedi e assaporare un po’ di inverno. Le immagini in questo articolo, in particolare, arrivano da Palù.