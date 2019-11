E’ stata individuata dai vigili del fuoco, in una zona non lontana dal luogo in cui e’ stata travolta, l’auto inghiottita dalla piena del fiume Bormida. Sono in corso le operazioni di recupero. Della donna dispersa, al momento, ancora nessuna traccia.

AGGIORNAMENTI LIVE

TROVATA MORTA LA DONNA DISPERSA

I vigili del fuoco, con l’ausilio dei carabinieri, hanno recuperato il cadavere di Rosanna Parodi, la 52enne travolta dal fiume Bormida e dispersa da questa mattina a Sezzadio, nell’Alessandrino.