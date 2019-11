Dai tumori alle malattie cardiache, dal peso alle ossa: cosa succede davvero al corpo se si riduce il consumo di sale

Quando si riduce il consumo di sale, accadono diverse cose interessanti al corpo umano. Il sale è uno degli ingredienti più importanti quando si tratta di cucinare piatti gustosi, ma anche per conservare i cibi per lunghi periodi di tempo. Ma consumare troppo sale può creare un’ampia varietà di rischi per la salute, quindi è bene cercare di ridurne il consumo fino a quantità salutari. Ecco quali cambiamenti fisici aspettarsi quando si riduce il consumo di sale.

Calo della pressione sanguigna

Mangiare cibi troppo salati, come fast food, patatine fritte, popcorn, è dannoso per la salute. Esiste, infatti, un forte collegamento tra le quantità di sale consumate e i valori della pressione sanguigna. “Il sodio è collegato all’ipertensione molto strettamente. Quando si assume troppo sale, il corpo cerca di regolarlo trattenendo più acqua all’interno del corpo. Di conseguenza, si crea una notevole pressione sul sistema circolatorio, che aumenta istantaneamente anche la pressione sanguigna”, afferma il Dott. Nikola Djordjevic, cofondator di MedAlertHelp.org. Fortunatamente, se si riduce il consumo si sale, la pressione sanguigna diminuisce.

I reni funzionano meglio

Non è solo la pressione sanguigna ad essere colpita direttamente dalla quantità di sale consumata. Secondo il Dott. Djordjevic, il sale può causare danni molto seri anche ad altri organi del corpo. “Anche i reni sono influenzati da alte quantità di sodio. C’è un collegamento diretto tra il malfunzionamento dei reni e il consumo di sale. Inoltre, l’ipertensione danneggia numerosi organi e i reni frequentemente sono i primi” ad essere colpiti, aggiunge l’esperto. Fortunatamente, è possibile evitare tutto questo riducendo il consumo di sale. Tra gli altri modi per aiutare i reni, anche il consumo di carne fresca invece di quella confezionata, l’utilizzo di spezie e condimenti senza sale e il consumo di molta frutta e verdura.

Diminuisce il rischio di calcoli renali

Parlando ancora di reni, il consumo di sale può aumentare il rischio di sviluppare calcoli renali, ossia piccoli sedimenti compressi di sale e minerali che si formano all’interno dei reni. Solo perché sono piccoli non significa che non si facciano sentire, anzi provocano dolori molto forti. In caso di calcoli renali in passato o di rischio di svilupparne in futuro, un’azione preventiva consiste nell’evitare il consumo di sale. “Riducendo il consumo di sale, riduciamo la possibilità di sviluppare calcoli e malattie renali”, afferma il Dott. Anthony Kouri, chirurgo della Northwestern Medicine.

Riduce il rischio di ictus e infarto

Se la pressione sanguigna è alta abbastanza da provocare ipertensione, i rischi di malattie cardiache e ictus sono maggiori. “Nel mondo, il 54% degli ictus e il 47% delle malattie cardiache sono attribuiti all’ipertensione. Il sodio in eccesso ha effetti indipendenti dalla pressione sanguigna che favoriscono l’ipertrofia ventricolare sinistra ma anche fibrosi nel cuore e nelle arterie”, spiega il Dott. Amin Yehya, cardiologo del Piedmont Heart Institute. In poche parole, consumare troppo sale fa male al cuore. Riducendo il consumo di sale, si può ridurre il rischio di malattie cardiache e ictus, secondo l’American Heart Association. Nello specifico, l’associazione consiglia di non consumare oltre 1500mg di sodio al giorno.

Riduce il rischio di cancro allo stomaco

Secondo il World Cancer Research Found, il cancro allo stomaco è il 4° tumore più comune nel mondo ed il 3° tumore più letale. Anche se i suoi tassi di frequenza fortunatamente stanno diminuendo, è importante che le persone siano consapevoli di come prevenire questo tipo di tumori attraverso l’alimentazione e lo stile di vita. Si consiglia, innanzitutto, di limitare il consumo di sale a 5g o meno al giorno, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche il consumo di cibi conservati nel sale, come carne o verdure, può provocare il tumore allo stomaco. Ecco perché nei Paesi in cui salatura e fermentazione sono utilizzate per conservare i cibi tradizionali, come Corea e Giappone, i casi della malattia sono notevolmente più alti che in altre parti del mondo dove i cibi sono conservati con la refrigerazione.

Perdere peso

Se si smette di consumare sale, si potrebbe notare subito un calo di peso. Probabilmente all’inizio, sarà dovuto al minor peso dell’acqua, poiché il sale fa sì che il corpo trattenga l’acqua. Ma il calo di peso non si ferma qui. Questo perché i tipi di cibo che si smetterebbe di consumare sono meno salutari rispetto a quelli a basso contenuto di sale. “Se cambiate la dieta per includere più cibi integrali e non processati, questo aiuta naturalmente a ridurre il consumo di sodio. Inoltre, può aiutare a ridurre il consumo di zuccheri aggiunti e carboidrati raffinati mentre aumentano le fibre. Questo cambiamento può favorire una riduzione delle calorie con un maggior senso di sazietà che può portare alla perdita di peso”, afferma la dietologa Erin Palinski-Wade.

Le ossa ringrazieranno

Oltre ad avere un impatto sugli organi e sul sistema circolatorio, consumare troppo sale può danneggiare anche lo scheletro. In particolare, secondo uno studio presentato alla Endocrine Society, le donne che seguono una dieta ricca di sale sono esposte ad un rischio maggiore di fratture ossee dopo la menopausa, indipendentemente dalla loro densità ossea. Nello specifico, lo studio ha svelato che le donne che consumano molto sale hanno un rischio 4 volte maggiore di fratture non vertebrali rispetto a quelle che ne consumano di meno. “Il consumo eccessivo di sodio sembra essere un fattore di rischio per la fragilità ossea. È quindi importante considerarlo nelle terapie alimentari per l’osteoporosi”, spiega il Dott. Kiyoko Nawata, autore principale dello studio. Riducendo il consumo di sale, dunque, le ossa saranno più sane a lungo termine.

Meno mal di testa

Se siete frequentemente inclini ai mal di testa, potreste essere sorpresi nel sapere che il colpevole potrebbe essere il sale. “Il sodio ha un effetto diretto sui vasi sanguigni che potrebbero innescare il mal di testa. Gli studi dimostrano che una riduzione del sodio determinava meno mal di testa rispetto ai partecipanti che mantenevano il loro consumo di sodio. Questo indipendentemente dal tipo di dieta che seguivano. Questo significa che quando si smette di consumare il sale, probabilmente si avranno meno mal di testa”, spiega il personal trainer Caleb Backe.

Meno “visite” al bagno

Con una dieta ricca di sodio, ci si ritrova ad utilizzare il bagno più delle persone con un minor consumo di sale. Secondo Palinski-Wade, il responsabile non è il cibo stesso: “Consumare più sodio da solo non fa urinare di più, ma aumenta la sete e bevendo di più, si hanno più probabilità di espellere l’urina”. È anche importante notare che seguire una dieta ricca di sodio e non bere abbastanza acqua può causare ulteriori problemi. “Le diete ad alto contenuto di sodio senza un’ulteriore assunzione di liquidi possono, tuttavia, costringere il corpo ad estrarre l’acqua da altre cellule, il che potrebbe aumentare il rischio di disidratazione”, aggiunge Palinski-Wade. Quindi riducendo le quantità di sale, ci sono meno visite al bagno e potenzialmente meno interruzioni del sonno.

Meno sete

È essenziale bere acqua a sufficienza ogni giorno, poiché essa è vitale per mantenere un’adeguata temperatura corporea, per lubrificare le articolazioni e per smaltire adeguatamente i rifiuti del corpo, tra le altre cose. Inoltre, essere idratati è particolarmente importante se si vive in un clima caldo, se si pratica molta attività fisica o se si è ammalati. Ma se avete particolarmente sete e non rientrate nei criteri appena descritti, potrebbe essere necessario ridurre il consumo di sale. “Quando consumiamo una grande quantità di sale ogni giorno, sentiamo più sete. Questo perché abbiamo bisogno di acqua per equilibrare i livelli di sodio nel corpo”, spiega Kouri. Ovviamente, riducendo la quantità di sodio, si sentirà meno sete. “Consumando meno sale, il corpo non desidererà l’acqua allo stesso modo perché non ha bisogno di normalizzare i livelli di sodio”, continua l’esperto.

Riduce il senso di gonfiore

“Poiché il sodio è uno dei motivi della ritenzione idrica, riducendo il consumo di sale, verrà rilasciata più acqua dal corpo. Vi sentirete meno gonfi”, afferma Djordjevic. Numerosi studi hanno confermato che il gonfiore è uno dei principali disturbi gastrointestinali e il motivo per il quale è comune sono le diete troppo ricche di sodio.

Maggiore energia

La sensazione di gonfiore non fa solo sentire a disagio, ma può anche scaricare i livelli di energia e farci sentire esausti e questo può ostacolare gli allenamenti fisici. “Quando qualcuno si sente appesantito dalla ritenzione di fluidi, può essere difficile essere attivi, il che aumenterebbe i livelli di energia”, afferma la dietologa Diana Gariglio-Clelland. Quindi, oltre a sentirsi già stanchi, si perdono anche le proprietà dell’attività fisica che aumentano l’energia. Se provate regolarmente una sensazione di gonfiore e vi sentite fiacchi a causa sua, ridurre il consumo di sale può farvi ottenere di nuovo quell’energia. “Alcune persone potrebbe sentirsi più energiche quando riducono il consumo di sale a causa della ridotta ritenzione idrica, facendoli sentire più leggeri e potenzialmente più energetici”, continua l’esperta.

Il palato cambierà

L’idea di ridurre il consumo di sale potrebbe non sembrare così allettante riguardo al sapore dei cibi, ma Gariglio-Clelland assicura che quel senso di privazione sarà solo temporaneo: “Anche se può essere difficile ridurre il sodio inizialmente, le papille gustative si adegueranno alla quantità più bassa. Molte persone che hanno ridotto il sodio sostengono di non sopportare i cibi salati che erano abituate a mangiare dopo essersi adeguate ad una quantità di sodio più salutare”. Quindi, basta un po’ di pazienza e il palato si adeguerà dopo aver ridotto il consumo di sale.

Riduce il rischio di mortalità

L’American Heart Association vuole educare le persone sui pericoli del sale e su come ridurlo possa far vivere più a lungo. “Gli studi riportano che riducendo il consumo di sodio a 1200mg al giorno potrebbe portare fino a 120.000 casi di malattie coronariche in meno, 66.000 ictus in meno, 99.000 infarti del miocardio in meno e 92.000 morti in meno per qualsiasi causa”, afferma Yehya. Inoltre, secondo un altro studio, se si riducesse il consumo di sale a circa 1500mg al giorno, in un periodo di 10 anni, 500.000 persone eviterebbero la morte per problemi cardiaci.