Ubriaco si sporge troppo dalla pensilina e viene urtato dal treno: per un soffio non è stato travolto

Era ubriaco e si è sporto troppo, superando la linea gialla di sicurezza. Per un soffio, un treno in transito non ha travolto stasera alle 19 in stazione a Marotta un senegalese di 42 anni, di Colli al Metauro: l’uomo è stato scaraventato violentemente a terra riportando lesioni alla spalla destra e trauma cranico. Ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona, il 42enne non è in pericolo di vita. Sul posto, il 118 e i carabinieri di Mondolfo. A terra, sulla linea gialla che segnala il limite di sicurezza da non superare, ci sono ancora tracce di sangue. L’incidente non ha rallentato il traffico ferroviario.