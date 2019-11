Ue: Buffagni, ‘modifichiamo un trattato che rischia di impiccare l’Italia’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Il governo italiano ha ricevuto un mandato del Parlamento lo scorso giugno. Qualche miglioramento è stato fatto, abbiamo bloccato una serie di richieste inaccettabili, ma è chiaro che il tema va approfondito”. Così in un’intervista a ‘La Repubblica’ il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni in merito al Mes, il fondo salva-Stati.

“è evidente – sottolinea – che questo è un tema che in una Repubblica parlamentare richiede un momento di confronto fondamentale. Siamo il terzo contributore e al tempo stesso uno dei Paesi con il debito più alto. Non possiamo prendere alla leggera qualcosa che ipoteticamente può diventare la corda con cui qualcuno vuole impiccarci”.

Per quanto riguarda i rapporti col Pd, sottolinea Buffagni, “con il Pd sto lavorando bene, come riuscivo a lavorare con la Lega. Certo, ci sono dei temi sui quali siamo molto distanti e sono felice sia così”.