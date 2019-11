Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Ma Di Maio dov’era? Stava al governo o no quando si negoziava il Mes? Questo è un modo indegno di fare politica, indegno di un grande paese. Si sollevano dubbi nel momento in cui si negozia e non dopo come stanno facendo Salvini e Di Maio che erano vicepremier quando si è fatto il negoziato”. Lo dice Carlo Calenda sulle tensioni nel governo sul Mes a margine di un’iniziativa a Roma di Azione.