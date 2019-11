Ultraleggero precipitato in Piemonte: ferito gravemente un dirigente della Polizia di Stato

Un ultraleggero è precipitato questa mattina in Val d’Ossola con a bordo due persone rimaste gravemente ferite. L’incidente è avvenuto nella zona di Megolo, frazione di Pieve Vergonte. Sul posto il personale del 118 e vigili del fuoco.

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Novara uno dei due feriti dell’incidente aereo avvenuto questa mattina in Val d’Ossola, dove un ultraleggero è caduto poco dopo il decollo. Il ferito piu’ grave e’ un dirigente della polizia in servizio alla questura di Verbania. L’altro ferito e’ un noto commercialista di Domodossola (Verbania); e’ stato portato all’ospedale di Domodossola ma la sue condizioni non sono gravi. L’incidente e’ avvenuto verso le 11.

L’Ultraleggero con i due piloti a bordo era da poco decollato ma dopo un giro di ricognizione e’ caduto al suolo. Sono stati i due piloti, che erano coscienti, a chiedere aiuto. Sull’accaduto indaga la Procura della Repubblica di Verbania per stabilire le cause dell’incidente.