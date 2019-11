UniGe e la ricerca sulla SLA: un progetto si aggiudica 200mila euro

AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la SLA, annuncia i progetti finanziati con il Bando 2019, aperto la scorsa primavera per selezionare la migliore ricerca scientifica in Italia sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, gravissima malattia neurodegenerativa che nel nostro Paese colpisce circa 6000 persone e per la quale ad oggi non esiste una cura efficace.

Una notizia che arriva in concomitanza dell’inizio dei lavori del Convegno scientifico AriSLA “10 Anni insieme, alleanza concreta per nuove prospettive di ricerca: speranza reale per un futuro senza SLA”, che si tiene a Milano venerdì 22 e sabato 23 novembre presso il Rosa Grand Milano – Starhotels, Piazza Fontana 3, in cui la Fondazione celebrera il raggiungimento del significativo traguardo dei 10 anni di attività al fianco della ricerca.

INVESTIMENTO SUI PROGETTI – Sarà di 807.000 euro l’investimento complessivo erogato da AriSLA per i sei nuovi progetti di ricerca di base e preclinica giudicati meritevoli di finanziamento dalla Commissione scientifica internazionale e riguarderà 10 gruppi di ricerca distribuiti tra Milano, Roma, Genova e Palermo.

IL PRESIDENTE DI ARISLA, MARIO MELAZZINI: “Con questo nuovo finanziamento, AriSLA si conferma il principale ente non profit in Italia che investe sulla ricerca scientifica sulla SLA. Per noi è fondamentale garantire la continuità al lavoro dei ricercatori e allo stesso tempo dare fiducia ai più giovani e alle idee più innovative. E con questi sei nuovi progetti portiamo avanti la nostra mission, aggiungendo conoscenza sulla malattia, anche in ambiti ancora poco esplorati, per sviluppare nuovi potenziali approcci terapeutici. Siamo convinti che nel nostro Paese la ricerca sia viva e meriti di essere sostenuta: grazie al nostro impegno in questi dieci anni sono stati investiti oltre 11,6 milioni di euro per la ricerca, finanziati ben 72 progetti e supportati quasi 130 ricercatori su tutto il territorio italiano. Numeri che si sono tradotti in questi anni in importanti risultati riconosciuti in ambito internazionale, a cui si aggiungono i nuovi finanziamenti del 2019. È importante non fermarsi e continuare a supportare ricerca eccellente per il bene della comunità dei pazienti”.

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO, ANNA AMBROSINI: “I progetti approvati sono stati selezionati tra le 76 proposte presentate dopo un’attenta valutazione in “peer-review”, basata su merito scientifico, originalità e innovatività, criteri su cui si fonda da sempre il processo di selezione di AriSLA. Gli studi finanziati hanno l’obiettivo di approfondire i meccanismi che conducono alla degenerazione dei motoneuroni e individuare nuove modalità di intervento terapeutico per modificare la progressione della malattia. Alcuni approfondiranno anche le alterazioni del sistema immunitario e il ruolo del muscolo e delle cellule gliali che supportano la corretta funzionalità dei motoneuroni. Grazie a questi progetti potremo aggiungere nuovi tasselli al complesso puzzle dalla SLA e avvicinare sempre più la ricerca al fine ultimo di trovare delle terapie efficaci per le persone con SLA”.

IL 22-23 NOVEMBRE A MILANO IL CONVEGNO ARISLA PER FARE IL PUNTO SULLA RICERCA – Degli ultimi progressi compiuti dai ricercatori italiani sulla SLA, delle strategie più promettenti e delle prospettive future di ricerca si discute nell’edizione 2019 del Convegno scientifico AriSLA “10 Anni insieme, alleanza concreta per nuove prospettive di ricerca: speranza reale per un futuro senza SLA” che si tiene a Milano il 22 e 23 novembre presso il Rosa Grand Milano – Starhotels (Piazza Fontana 3).

Questo Convegno è particolarmente significativo per la Fondazione, che celebra il suo decimo anniversario dal lancio del primo bando di ricerca. Dal 2009, infatti, AriSLA persegue con impegno la sua mission al fianco dei ricercatori, con cui nel tempo ha instaurato un’alleanza concreta che ha prodotto importanti risultati nella ricerca, con lo scopo di incidere concretamente sul decorso della malattia.

Le due giornate, a cui partecipano ricercatori italiani ed esperti internazionali, hanno innanzitutto l’obiettivo di illustrare lo stato dell’arte della ricerca sulla SLA e condividere i progressi compiuti dai progetti finanziati dalla Fondazione. Inoltre, offrono spunti di riflessione per meglio comprendere il posizionamento della ricerca italiana in ambito internazionale ed elaborare insieme ai principali interlocutori della Fondazione le strategie future per lo sviluppo della ricerca sulla SLA, per dare al più presto risposte ai bisogni dei pazienti.