Un uomo e un bambino travolti da una grande onda e quasi trascinati via in mare [VIDEO]

Un uomo e il bambino che portava sulle spalle mentre passeggiava sul molo hanno rischiato di essere trascinati via da una grande onda. La terrificante scena, che potete vedere nel video in fondo all’articolo, è stata ripresa a Freshwater, sull’isola di Wight (Regno Unito) mentre imperversava il maltempo. L’uomo si è accorto troppo tardi della grande onda che stava arrivando e nonostante abbia iniziato a correre per allontanarsi, è stato travolto, cadendo a terra. L’uomo e il bambino, che nel frattempo era caduto dalle sue spalle, sono così stati risucchiati verso il mare mentre i passanti si gettavano in loro soccorso. Fortunatamente, il bimbo è stato raggiunto prima che potesse arrivare in mare e la situazione si è conclusa con grande paura ma senza nessuna tragica conseguenza.