Un uomo di 57 anni è rimasto ustionato durante una grigliata in giardino. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Grignasco, paese in provincia di Novara all’imbocco della Valsesia. Soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasferito in elicottero al Centro grandi ustionati di Torino. Qui i medici hanno rilevato ustioni del 25% nella parte alta del corpo. L’uomo è cosciente e non è in pericolo di vita.