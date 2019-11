Valanga in Val Martello: massa di neve e alberi sradicati si abbatte sulle case [FOTO]

In Val Martello una valanga si è abbattuta questa mattina su una zona abitata: al momento risulterebbero danneggiate alcune case ma non ci sarebbero feriti.

E’ scesa la cosiddetta valanga “Eberhoefer“, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti.

La massa di neve, secondo prime informazioni, non ha provocato vittime.

La slavina ha trascinato a valle anche alberi sradicati, invadendo le strade. Alcune case sono rimaste danneggiate: in alcuni punti la neve arriva al primo piano.

Il sindaco di Martello Georg Altstätter ha comunicato che domani scuole e asili resteranno chiusi.