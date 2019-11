Nuova “Bomba” di NEVE sulle Alpi, valanga tra le case in Val Martello: si cercano dispersi, l’impressionante VIDEO della slavina

Stamattina alle 08:50 un’enorme valanga si è abbattuta sulle case in val Martello, in una zona abitata e completamente isolata. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, e anche a Bolzano. Sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica. In val Martello e’ scesa la cosiddetta valanga ‘Eberhoefer’, che in passato e’ stata gia’ oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come praticamente tutte la strade secondaria di montagna. La statale della val Venosta e’ bloccata tra Laces e Coldrano per caduta sassi, tra Silando e Resia c’e’ obbligo di catene. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l’elicottero non può volare.

Il sindaco di Martello Georg Altstaetter ha spiegato che la valanga ha leggermente danneggiato alcune case. Sono in corso verifiche di eventuali dispersi.

Un’enorme masse di neve e di alberi sradicati si sono riversati a valle, invadendo – come una colata di lava – le strade del paese. Alcune case sono rimaste danneggiate. In alcuni punti la neve arriva al primo piano delle case. Il sindaco Georg ha comunicato che domani scuole e asili resteranno chiusi.