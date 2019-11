Valanghe e strade chiuse in Valle d’Aosta: 500 persone isolate a Gressoney

A seguito della chiusura delle SR43 e SR44 a causa del rischio valanghe, sono circa 500 le persone isolate a Gressoney-La-Trinitè, in Valle d’Aosta: il provvedimento è stato adottato questa mattina.

“In paese è caduto circa un metro di neve che è già assestata e sono scese anche numerose valanghe, alcune fino alle case ma senza provocare danni. Le valanghe che incombono sulla strada invece non sono scese e quindi, in via precauzionale, è stata disposta la chiusura,” ha spiegato il sindaco di Gressoney-La-Trinitè, Luigi Chiavenuto.