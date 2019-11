Venezia…in mutande: la foto che ha fatto sorridere nel dramma e che convince più di Greta

Niente stivali. Niente pantaloni. Niente di niente. Solo un perizoma, per evitare di rovinare i vestiti nell’acqua alta. E’ quanto si vede in una foto che sta facendo il giro del web da qualche giorno. Una foto simbolo. Una provocazione che vuole forse essere un modo in più per far comprendere un dramma strappando un sorriso. C’è poco da ridere in queste ore a Venezia: l’acqua alta ha distrutto molto, forse troppo. Per le prossime ore l’allerta è ancora alta e i cittadini sanno di essere di nuovo soli, indifesi, senza barriere concrete o morali che siano.

Questa foto è il simbolo del grande umorismo veneziano che resta vivo, che cerca di sopravvivere senza annegare in quel mare che vuole prendersi una delle città più belle del mondo. Una foto che ha dato adito a meme sui social, a battute di ogni tipo e anche ad articoli ironici. Ma un commento tra tutti fa sorridere e riflettere: “Come icona del cambiamento climatico meglio lei o Greta?“. Una frase che, siamo pronti a giurarlo, verrà tacciata di maschilismo e di pregiudizio nei confronti delle donne, ma che in realtà non può che trovarci d’accordo: siamo in piena emergenza climatica e correre ai ripari è quanto mai necessario. E se serve un perizoma per farlo capire al mondo, ben venga.