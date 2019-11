Venezia, Brugnaro commissario per l’emergenza. Borrelli: “Dovrà redigere piano interventi”

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha annunciato di aver firmato l’ordinanza con la quale ha formalizzato la nomina del sindaco Luigi Brugnaro a commissario delegato per la gestione dell’emergenza maltempo. “L’ordinanza prevede oltre alla nomina del commissario” anche il compito “di redigere un piano di interventi – ha sottolineato Borrelli -. In questa fase sono stati stanziati 20 milioni di euro dal Consiglio dei Ministri per l’adozione dei primi provvedimenti urgenti che riguardano le voci di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi che sono stati danneggiati a causa della marea“, ha concluso.