Venezia: riapre l’unico supermercato di Pellestrina (2)

(Adnkronos) – Sin dal primo giorno dopo la grande acqua alta, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di stanziare immediatamente 25 mila euro che saranno messi a disposizione di Comune e Protezione civile per i primi interventi di emergenza, con l’obiettivo di donare alle zone colpite almeno 100 mila euro.

I fondi provengono dall’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 ‘1 x tutti 4 x te”, una nuova forma di ristorno, che con l’acquisto del prodotto a marchio Coop restituisce ai soci, alle comunità e al territorio parte dei proventi. Tutti i cittadini, oltre ai soci, possono contribuire a raccogliere fondi per l’emergenza Venezia facendo semplicemente la spesa e scegliendo i prodotti Coop, sicuri che l’1% andrà a sostegno di iniziative per la comunità.