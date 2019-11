Vigili del fuoco morti ad Alessandria, confessa il padrone della cascina: “Volevo soldi, non uccidere”

Voleva i soldi dell’assicurazione, perché “fortemente indebitato“, Giovanni Vincenti, l proprietario della cascina di Quargnento esplosa nella notte tra il 4 e il 5 novembre, dove sono morti tre vigili del fuoco. L’uomo è stato fermato nella notte. Omicidio volontario plurimo, disastro doloso e lesioni le accuse nei confronti dell’uomo, che ha confessato. Indagata a piede libero, per gli stessi reati, la moglie. “Avevo bisogno di denaro, ma non volevo uccidere“, ha detto ai carabinieri del Comando provinciale di Alessandria. E ha poi ripetuto la stessa confessione davanti al giudice, nel carcere alessandrino.

Dalle immagini delle telecamere di sicurezza della zona, che immortalano i due indiziati nelle vicinanze del caseggiato, alle istruzioni del timer usato come innesco delle bombole del gas, un foglietto che gli investigatori dell’Arma hanno trovato “in bella vista” sul comò della camera da letto durante la perquisizione della sua casa, sono tutti gli elementi che confermano quanto avvenuto quella notte. Vincenti, piccolo imprenditore dalle molteplici attività, è crollato dopo quattro giorni di bugie. “Sono distrutto dal dolore per questi tre ragazzi che sono morti sotto le macerie di casa mia, dove abbiamo vissuto in armonia e amore per tanti anni – aveva detto ai cronisti – Il perché non lo so, o meglio, penso per pura e semplice invidia“, aveva sostenuto, gettando persino alcuni sospetti. Ma non ci sarebbe nulla di vero: secondo l’accusa è lui ad avere comprato le sette bombole di gas e i due timer e ad averli azionati con l’obiettivo di incassare il premio – un milione e mezzo di euro il massimale – dell’assicurazione della casa, che ad agosto aveva esteso “ai fatti dolosi altrui”, spiega il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri.

Qualcosa però è andato storto nel piano criminale dell’uomo, che per truffare l’assicurazione è finito con l’uccidere Antonino, Marco e Matteo. “Il timer era stato settato all’1.30, ma accidentalmente c’era anche un settaggio alla mezzanotte – spiega il magistrato – Questo ha portato alla prima modesta esplosione che, ahime’, ha allertato i vigili del fuoco“. A quel punto Vincenti avrebbe avuto “mezz’ora di tempo per evitare la tragedia“, ma non ha dato l’allarme, lasciando che le bombole inesplose nel primo incendio continuassero a buttar fuori il gas. Il botto mortale all’1.32, quando è scattato il secondo timer. Vincenti lo aveva acquistato in un area di servizio di Alessandria, mentre le bombole erano state comprate singolarmente in diversi momenti e da differenti venditori. Per rendere più credibile la messinscena, l’imprenditore aveva anche simulato un tentativo di effrazione, segando le inferriate di due finestre con un flessibile che si era fatto prestare. “Se avesse avvertito i soccorritori – ribadisce il procuratore di Alessandria – non saremmo qui oggi”.

“Non ho parlato perché sconvolto per un gesto andato al di là delle intenzioni. Volevo solo provocare danno alle cose“, ha spiegato agli inquirenti Vincenti. Parole che comunque non gli hanno permesso di evitare l’accusa di omicidio volontario plurimo. “Giustizia comincia ad essere fatta, ma purtroppo i nostri ragazzi non ci sono più“, commentano i vigili del fuoco di Alessandria, che ai funerali di ieri avevano chiesto di scoprire “chi e perché ha fatto tutto questo”. “Beccateli, dovete fare di tutto per beccarli“, avevano aggiunto i famigliari delle tre vittime rivolgendosi al premier Giuseppe Conte. Un appello raccolto dagli investigatori dell’Arma, agli ordini del colonnello Michele Angelo Lorusso, che “lavorano da giorni pancia a terra“, sottolinea il procuratore Cieri complimentandosi per l’indagine. “Una attività fatta bene“, che ora prosegue “con accertamenti per arrivare a un quadro pieno di elementi circostanziati e conferme“. A cominciare dal ruolo della moglie del fermato, che è stata “interrogata, rilasciata e indagata a piede libero per gli stessi reati” del coniuge. “Il figlio? No comment“, si limitano a dire gli inquirenti sulla posizione di Stefano Vincenti. Le indagini proseguono.