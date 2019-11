Violente raffiche di vento a Porto Cesareo: danni gravi al porto, Torre Lapillo sommersa dal mare [FOTO]

Fortissime raffiche di vento si sono abbattute su Porto Cesareo, in Salento, provocando danni gravi al porto turistico di Ponente e crolli della parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione.

Un pontile della darsena è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca, trascinando con sé tutte le barche ormeggiate.

Centinaia le imbarcazioni ammassate: alcune sul molo, altre nell’area giochi a centinaia di metri di distanza.

La frazione di Torre Lapillo è isolata.

Per il sindaco Salvatore Albano la città è “in ginocchio“. La frazione di “Torre Lapillo è sommersa dal mare, le strade sono coperte da spazzatura e detriti, la situazione è tragica. Eravamo in allerta, ma non ci aspettavamo una situazione del genere. Chiederemo lo stato di calamità naturale, i danni ammontano a centinaia di migliaia di euro“.