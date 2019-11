Violento terremoto in Iran: almeno 5 morti e 120 feriti

Almeno 5 persone sono morte e 120 risultano ferite in seguito al violento terremoto magnitudo 5.9 che ha colpito la zona di Mianeh, nel nord-ovest dell’Iran. L’evento sismico si è verificato alle 22:47 UTC di ieri.

Quattro villaggi hanno subito gravi danni e si registrano frane in almeno 9 zone dell’area.

Numerose le persone hanno scelto di non rientrare nelle case per paura di nuove scosse.

Il terremoto più forte è stato seguito da repliche magnitudo compresa tra 4.1 e 4.8.