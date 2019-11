Virus Ebola, OMS: approvato primo vaccino mondiale

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato il primo vaccino mondiale contro il virus Ebola: il farmaco Ervebo, prodotto dalla casa farmaceutica MERCK, è stato utilizzato in una fase sperimentale nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo l’OMS ci sono prove sufficienti che funzioni.

Il farmaco è in uso dallo scorso anno per contenere due focolai in RDC: il governo ha invocato “protocolli compassionevoli” per consentirne l’uso mentre la ricerca era ancora in corso.

Le prove raccolte hanno convinto i regolatori che il vaccino era sicuro ed efficace. Sarà disponibile sul mercato a partire dalla metà del 2020.