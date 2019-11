Meteo, oltre 1500 voli cancellati per neve negli USA: aereo scivola fuori dalla pista a Chicago, paura per 41 passeggeri [FOTO e VIDEO]

La neve ha causato notevoli ritardi nel traffico per migliaia di passeggeri nel Midwest degli USA. Per decine di persone del volo 4125 dell’American Eagle, l’atterraggio all’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago è stato davvero terrificante. Le 41 persone a bordo sono uscite illese dall’aereo che è scivolato su una pista innevata dell’aeroporto al momento dell’atterraggio.

“Dopo l’atterraggio, il volo 4125 dell’American Eagle, gestito da Envoy Air, è scivolato sulla pista a causa delle condizioni ghiacciate al Chicago O’Hare. Non sono stati riportati feriti. Tutti i 38 passeggeri a bordo e i 3 membri dell’equipaggio sono stati fatti sbarcare dall’aereo e sono al sicuro nel terminal”, aveva comunicato American Airlines in una dichiarazione. Dopo essersi fermato, un’ala dell’aereo si è piantata nell’erba coperta di neve, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo, registrato da un passeggero al momento dell’atterraggio e che riprende tutta la scena. Alla fine del video, si può sentire qualcuno dire: “Credo che siamo atterrati”.

La tempesta di neve, che si sta diffondendo verso est e sud, ha creato non pochi problemi alle migliaia di persone che cercavano di volare da o verso Chicago. All’O’Hare, sono stati cancellati quasi 600 voli ieri, lunedì 11 novembre, mentre al Chicago Midway International, sono stati cancellati oltre 90 voli. Secondo ABC News, la neve ha costretto alla cancellazione di circa 1.200 voli a Chicago e oltre 1.500 in tutti gli USA, mentre 200 milioni di persone si preparano all’arrivo di un freddo brutale.

Ma la neve ha ostacolato la circolazione anche sulle strade. A Boulder, in Colorado, 25mm di precipitazioni hanno lasciato le strade ghiacciate e ricoperte di neve. Molteplici testacoda e incidenti stradali hanno provocato code per chilometri e chilometri, secondo le autorità locali.