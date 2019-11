Volontariato: Casellati, ‘eccellenza italiana, solidarietà è stile di vita’ (3)

(Adnkronos) – La giuria, presieduta dal professor Stefano Zamagni e composta da Maria De Filippi, Riccardo Bonacina, Ferruccio De Bortoli e Angelo Moratti, ha scelto di premiare quattro associazioni: Cometa (sociale) Legambiente (Ambiente) Avsi (cultura) e Lega del Filo d’Oro (Salute). A ritirare il premio -una creazione realizzata dal maestro Lello Esposito- dalle mani del presidente Casellati sono stati Erasmo Figini (Cometa), Stefano Ciafani (Legambiente) Rossano Bartoli e Renzo Arbore (Lega del Filo d’Oro) e Patrizia Savi (Fondazione Avsi).

La cerimonia è stata arricchita dal contributo e dalla testimonianza di Amedeo Minghi, Geppi Cucciari, Eleonora Buratto, Manuel Bortuzzo e Tiziana Di Masi: personaggi simbolo dell’impegno sociale, così come lo è Lorella Cuccarini a cui è stata affidata la conduzione.

Nel corso dell’evento, aperto dall’Inno italiano, eseguito dal Coro della mani bianche, diretto da Isabelle Binet, e dal Coro dell’Academia Alma Vox, diretto da Alberto de Sanctis, accompagnati al pianoforte da Susanna Piermartiri, è stato proiettato un filmato, realizzato da Rainews, che racconta la storia del volontariato in Italia. L’intera cerimonia è stata trasmessa in diretta su Raidue, a cura di Rai Parlamento.