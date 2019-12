10 anni di successi nell’Osservazione della Terra e un futuro nella space economy e nell’AI per e-GEOS, JV tra Telespazio e Agenzia Spaziale Italiana

e-GEOS, la società costituita da Telespazio (80%) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%) ha festeggiato oggi a Roma i suoi primi 10 anni di attività nel settore dell’Osservazione della Terra.

Nel corso di un forum e una tavola rotonda, sono intervenuti, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Lorenza Bonaccorsi, il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Roberto Morassut, il Sottosegretario al Ministero della Difesa, Angelo Tofalo, il Consigliere Militare alla Presidenza del Consiglio, Ammiraglio Carlo Massagli, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, il Presidente di Leonardo, Gianni De Gennaro, l’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, il Coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e Amministratore Delegato di Telespazio, Luigi Pasquali, l’Amministratore Delegato di e-GEOS, Massimo Claudio Comparini.

e-GEOS nasce nel 2009 grazie a un accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), che ha conferito nella società la propria divisione Osservazione della Terra, con l’obiettivo di commercializzare in tutto il mondo i dati generati dalla costellazione satellitare radar italiana COSMO-SkyMed.

e-GEOS ha visto in meno di un decennio una importante crescita delle proprie attività fino a diventare uno dei principali player internazionali nel campo dei servizi di geoinformazione. Con l’acquisizione della tedesca GAF, azienda specializzata in servizi di land e forestry management, oggie-GEOS opera da Roma, Matera, Neustrelitz e Monaco di Baviera e può contare sulle competenze e l’entusiasmo di oltre 500 professionisti.

Massimo Claudio Comparini, Amministratore delegato di e-GEOS, ha dichiarato: “e-GEOS è una realtà orientata al futuro, in un settore in rapida trasformazione e parte integrante dello sviluppo di una nuova economia dello spazio e della trasformazione digitale. La nostra azienda non si limita a erogare immagini acquisite dallo spazio associando del valore aggiunto, ma evolve i servizi offerti verso prodotti ad alto contenuto informativo e al mondo degli analytics. Per e-GEOS il futuro è già oggi, e giorno dopo giorno sviluppiamo le nostre attività in tutto il mondo grazie al lavoro dei nostri team e al supporto dei nostri partner internazionali”.

e-GEOS, grazie allo sviluppo di algoritmi proprietari a gli investimenti nella digitalizzazione delle proprie attività, integra l’ampio spettro dei dati satellitari con i dati generati da una pluralità di sensori, un big-data lake dal quale si estraggono indicatori e informazioni significative per una grande pluralità di settori.

I servizi forniti da e-GEOS, accessibili on-line e con modalità User Expericence driven, sono dedicati al monitoraggio per la protezione ambientale, alla fornitura di mappe rapide per la gestione delle catastrofi naturali (mapcy), ai prodotti per la difesa e l’intelligence (braint), ai servizi di sorveglianza marittima, sversamenti di petrolio e la localizzazione delle navi (SEonSE), alle misurazioni interferometriche per controllare frane, subsidenza del terreno e stabilità delle infrastrutture con l’integrazione di sensori IoT (AWARE), alla cartografia tematica per l’agricoltura, la silvicoltura e il precision farming (AgriGeo), ai servizi per le aree urbane smart, resilienti e sostenibili (UrbanGEO), l’ultima nata nel 2019 tra le piattaforme applicative.

Tra le ultime milestone raggiunte da e-GEOS c’è stata nel 2018 la nascita di un Centro di competenza sui Data Analytics, oggi evoluto nellaGeoinformation Artificial Intelligence Factory della società. un luogo dove innovazione ed esperienza nel campo dell’osservazione della terra ed evoluzione nell’uso delle nuove tecnologie si fondono per lo sviluppo dei nuovi servizi digitali.

Nel 2019 è nato GeoHUB, un network di innovazione aperto in collaborazione con hub tecnologici, Università, start up e centri di ricerca. Infine, la società ha creato CLEOS, infrastruttura digitale per l’accesso a tutto lo spettro dei servizi. Inteso come il nuovo «digital market place”, CLEOS consente agli utenti di sfruttare al meglio i servizi digitali delle piattaforme e agli sviluppatori di definire nuovi ambienti modo agile e con le potenzialità della Intelligenza Artificiale nella estrazione dell’informazione.