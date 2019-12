13 Dicembre 2019, Santa Lucia: IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

Oggi 13 dicembre 2019 si celebra una delle feste più sentite in Italia: Santa Lucia. Per l’occasione, in alto nella gallery, proponiamo una selezione di immagini per fare gli auguri di buon onomastico su social e app, tra cui Facebook e WhatsApp, a chi porta questo nome.

La storia di Santa Lucia

E’ l’inizio del quarto secolo dell’era cristiana. Una giovane siracusana, Lucia, accompagna la madre malata a Catania per la commemorazione del martirio di Sant’Agata. Si inginocchiano insieme sulla tomba della martire a pregare per la guarigione, e Lucia cade addormentata. In sogno le appare la vergine Agata: “Lucia, sorella mia, perché chiedi a me quello che tu stessa hai ottenuto? Ecco, per la tua fede, la madre tua è guarita. Come Cristo ha glorificato per mezzo mio la città di Catania, così per mezzo tuo la città di Siracusa, perché con la tua verginità hai preparato una piacevolissima dimora a Dio“. Al risveglio il miracolo è compiuto e in Lucia si rafforza la determinazione a dedicare la propria vita a Dio.

Santa Lucia, Vergine e Martire, nacque a Siracusa sul finire del III secolo a. C. e morì il 13 dicembre del 304, sgozzata con una spada. Il suo corpo riposa a Venezia, accanto a quello di San Geremia, su un altare laterale, dentro un’urna marmorea.

