2020 anno generoso per i “ponti”: tutti quelli da sfruttare tra weekend, mini vacanze e viaggi con pochi giorni di ferie

Il 2020 sarà un anno generoso in termini di “ponti”. Il prossimo anno, infatti, saranno possibili viaggi o lunghi weekend di riposo: con soli 8 giorni di ferie si potrà fare infatti un intero mese di vacanza. Ecco una breve guida ai ponti del 2020 per programmare le partenze.

Già l’Epifania cade di lunedì e rappresenta un’ottima occasione per prolungare le vacanze di fine anno o per organizzare un fine settimana in giro per l’Italia tra manifestazioni folcloristiche, parate dei Re Magi o semplicemente in montagna. In alternativa, si può approfittare dei festeggiamenti a Urbino per il cinquecentesimo anniversario della morte di Raffaello Sanzio: alla Galleria nazionale delle Marche si può vedere la mostra “Raffaello e gli amici di Urbino” che, fino a fine mese, racconta l’ambiente artistico in cui crebbe il geniale artista del Rinascimento.

Il Carnevale comincia il 20 febbraio, giovedì grasso, che in ogni angolo d’Italia si celebra con sfilate in maschera e feste per grandi e piccini. Tra i festeggiamenti più belli spiccano quelli di Viareggio, Ivrea e Venezia. Il Carnevale è un’ottima occasione per organizzare una mini vacanza in Italia alla scoperta di antiche tradizioni, ma è anche il periodo migliore per programmare una settimana bianca con tutta la famiglia.

Pasqua si festeggia il 12 aprile, consentendo di fare una mini vacanza primaverile prima del 25, giorno della Liberazione, che, purtroppo, cade di sabato. Per le vacanze di Pasqua in Italia si può scegliere una destinazione artistica, come Parma, capitale italiana della cultura, o Livorno che celebra i 100 anni dalla scomparsa del pittore Amedeo Modigliani. Oppure Rimini con i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini con mostre e spettacoli dedicati.

Il primo maggio, festa dei lavoratori, cade di venerdì, creando un lungo fine settimana da sfruttare in qualche città d’arte o al mare per passeggiate e i primi bagni di sole. Tra le possibilità, quella di recarsi a Cervia per il 40° festival internazionale degli aquiloni: dal 24 aprile al 3 maggio migliaia di aquiloni di ogni forma e colore, creati da oltre 200 artisti del vento, voleranno nel cielo della lunga spiaggia di Pinarella. In programma gare, acrobazie e laboratori di costruzione per bambini, mostre, esibizioni e un mercatino di aquiloni e sculture gonfiabili.

La Festa della Repubblica si festeggia il 2 giugno che è un martedì ed è un’ottima occasione per prolungare il weekend e andare al mare o in montagna per qualche giorno di benessere o di attività sportive. Al mare dell’isola d’Elba, per esempio, o sulle Dolomiti di Brenta per chi ama andare in mountain bike sui numerosi chilometri di tracciati ciclabili panoramici come quello che sale a Patascoss, tappa del giro d’Italia, passa per Malga Ritort e torna a Madonna di Campiglio.

Meno fortunate sono le feste del 15 agosto e del primo novembre che cadono, rispettivamente, di sabato e di domenica. Bisogna aspettare l’8 dicembre che è un martedì e che consente di fare un lungo ponte prima delle vacanze di Natale. È un’ottima occasione per fare i primi acquisti nei più bei mercatini natalizi: da Merano a Trento, da Livigno ad Aosta e, all’estero, dal Tirolo all’Alsazia, lungo tutto l’arco alpino. Infine Natale nel 2020 cade di venerdì, proprio come San Silvestro: allungando il fine settimana consente di organizzare una mini vacanza sulla neve, nella scintillante New York, o Singapore per chi preferisce l’Oriente, o al caldo di qualche resort sulle spiagge più esotiche dei Caraibi o di Capoverde, in Africa.