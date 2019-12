8 Dicembre, Buon Onomastico Immacolata e Concetta! Le più belle IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri

Auguri di buon onomastico a “Concetta” e Immacolata“! La ricorrenza si festeggia l’8 dicembre, nella solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Concetta (da concipio, “concepire”) è un nome tipico dell’Italia meridionale, e fa riferimento al dogma cristiano. E’ entrato in uso dopo l’8 dicembre 1854, data della proclamazione da parte di papa Pio IX del dogma nella costituzione Ineffabilis Deus.

Immacolata, altro nome tipicamente cattolico, richiama anche questo alla devozione verso verso l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Deriva dal termine italiano “immacolata” (ossia “intatta”, “vergine”, “pura”), che etimologicamente risale al latino inmaculata (“senza macchia”, “candida”). In Italia è diffuso principalmente nel Sud, in particolare in Campania.

Per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome “Immacolata” o “Concetta“, proponiamo una selezione di immagini (nella gallery in alto), video e frasi (di seguito), da condividere oggi 8 dicembre: