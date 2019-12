A Natale, “Aggiungi un posto a tavola”: Animalisti Italianisostiene il progetto della Comunità di Sant’Egidio

Natale si avvicina e, anche quest’anno vogliamo che sia un giorno di pace per tutti, a cominciare dai più poveri: gli anziani soli, le famiglie in difficoltà, gli immigrati, le persone che non hanno una casa, gli animali abbandonati che vivono spesso e volentieri per strada insieme ai senza fissa dimora. Sono i nostri amici di tutto l’anno, ma in questo giorno speciale ci sembra importante che sentano il calore di una famiglia. È un messaggio di solidarietà che rivolgiamo ai cittadini e alle istituzioni di ogni regione d’Italia perché le nostre città siano più umane e vivibili per tutti, a partire da chi ha più bisogno: uomini e animali relegati ai margini della società.



Per questo abbiamo deciso di donare, in questo Natale 2019, n.100 kit contenenti sciarpe, guanti, cioccolata per gli esseri umani e ciotole e cibo per gli animali ai volontari della Comunità di Sant’Egidio. I doni verranno consegnati da alcuni Babbo Natale speciali durante i pranzi comunitari di Natale. La sera della vigilia Animalisti Italiani e Comunità di Sant’Egidio faranno un primo giro di consegna agli homeless che non riusciranno a partecipare al pranzo natalizio, omaggiandoli con dei regali personalizzati pensati appositamente per loro ed i relativi amici a quattrozampe.

Giorgio Bevilacqua, responsabile della sede della Comunità di Sant’Egidio, zona Tuscolana, afferma: “In tanti anni di amicizia con chi è senza casa ci siamo accorti del grande affetto che molti nutrono verso i loro amici animali. Abbiamo visto come quasi tutti cercano prima il cibo e le medicine per i loro cani e solo dopo quello che serve a loro. Numerosi homeless hanno rifiutato un ricovero perché avrebbero dovuto abbandonare il loro cane e, in questo senso, speriamo che aprano sempre più strutture in cui si possano anche ospitare gli animali. Da qui l’idea che tanti senza dimora sono dei veri e propri animalisti e per questo la collaborazione con l’Associazione Animalisti Italiani ci è sembrata un segno importante. Grazie di cuore agli Animalisti Italiani per la generosità verso chi è povero”.

Inoltre, tramite la creazione di un evento facebook denominato “Aggiungi un posto a tavola. Natale festa per tutti” e la comunicazione trasversale attraverso tutti i nostri canali, la sede dell’Associazione Animalisti Italiani fungerà da ulteriore centro di raccolta regali in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio sede Tuscolana a cui saranno dati i doni aggiuntivi raccolti, frutto della generosità degli iscritti, dei volontari e degli amici di Animalisti Italiani.

Il progetto “Aggiungi un posto a tavola” è il pranzo di Natale organizzato ogni anno dalla Comunità di Sant’Egidio, è il miracolo dei volti sorridenti di tanti esseri viventi oppressi dalla fatica della vita. La festa, infatti, negli anni si è andata allargando, nelle chiese, nelle case, negli istituti per anziani, per bambini, per persone con disabilità, nelle carceri, negli ospedali, perfino nelle strade, come per un benefico contagio, raggiungendo tanti paesi nel Nord e nel Sud del mondo in tutti i continenti.

Nel 2018 si sono sedute alla tavola della festa solo a Roma 18000 persone e più di 240.000 persone in 600 città di 78 paesi del mondo in ogni luogo dove c’è dolore.

C’è ancora una settimana per collaborare a questa grande opera, presso i nostri centri di raccolta per portare i regali e venire ad aiutare o contribuire fino al 25 Dicembre con una donazione.

La vera gioia del Natale fa trovare un posto nel nostro cuore per tutti: uomini e animali.