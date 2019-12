A Natale sosteniamo la ricerca sui tumori pediatrici di Fondazione AIRC

Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini e ragazzi fino a 14 anni e 800 adolescenti di 15-18 anni, ma grazie agli straordinari progressi raggiunti da medici e ricercatori, l’82% dei bambini e l’86% degli adolescenti è in vita cinque anni dopo la diagnosi*. Per molti piccoli pazienti che soffrono di malattie rare e ancora difficili da curare mancano però terapie specifiche, formulate sulla base di studi dedicati.

Per questo AIRC, solo nel 2019, ha destinato alla ricerca sui tumori pediatrici oltre 6 milioni euro per circa 70 progetti e borse di studio, con l’obiettivo di sviluppare terapie sempre più efficaci, personalizzate e meno tossiche per i piccoli pazienti.

Per partecipare e sostenere con continuità l’impegno dei ricercatori, possiamo scegliere i regali e gli auguri di Natale di AIRC disponibili sul sito https://shop.airc.it/occasioni/natale

La novità: una bottiglia da 500 ml di olio extravergine 100% italiano estratto a freddo, dal gusto fruttato e leggero. È il risultato della collaborazione fra Fondazione AIRC e Italia Olivicola, la prima organizzazione della produzione olivicola italiana con più di 250mila soci aderenti in 15 Regioni per un totale di 56 Organizzazioni di produttori sul territorio.

Contributo minimo € 15,00 (+ spese di spedizione)

Un’illustrazione semplice e raffinata caratterizza i nuovi eleganti biglietti di auguri con in carta marcata 140 g/mq, corredati di busta bianca, in tre varianti.

Contributo minimo per il tris € 5,00 (+ spese di spedizione)

Contributo minimo per ciascun biglietto € 2,00 (+ spese di spedizione)

Palline natalizie in edizione limitata per rendere bello non solo l’albero: sono perfette per decorare ogni angolo di casa durante le festività, o anche come accessorio per arricchire i pacchetti natalizi. Disponibile in 3 in colori diversi: verde, azzurra e rossa.

Contributo minimo per il tris € 13,00 (+ spese di spedizione)

Contributo minimo per ciascuna pallina € 5,00 (+ spese di spedizione)

Una mug in ceramica per accompagnare con un tè o una tisana calda le giornate invernali.

Contributo minimo € 10,00 (+ spese di spedizione)