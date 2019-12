A26: Fornaro, ‘Autostrade dica se in grado di gestire sicurezza’

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Il parziale crollo di un soffitto di una galleria sulla autostrada A26 tra Masone e Genova impone interventi immediati, perché la sicurezza viene prima di ogni cosa. La società Autostrade dica se è in grado di continuare a gestire in sicurezza viadotti e gallerie a loro affidate in concessione. La questione non è una disputa tra avvocati, ma riguarda il diritto degli automobilisti a guidare tranquilli e sereni sulle nostre autostrade: la misura è colma”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro.