Accadde oggi: il 2 dicembre 1804 Napoleone si auto incorona imperatore, togliendo la corona dalle mani del Papa

Il 2 dicembre 1804, nella Cattedrale di Notre-Dame a Parigi, si svolse la solenne e storica doppia incoronazione con la quale Napoleone Bonaparte e sua moglie, Giuseppina di Beauharnais, divennero imperatore e imperatrice dei francesi. L’epico evento, già di per se importante e fastoso, assunse un’aura affascinante e quasi mistica, proprio per il particolare valore che lo stesso Napoleone volle attribuirgli. Il coraggioso e intrepido generale corso, infatti, dopo aver completamente cancellato ogni traccia della tradizionale monarchia dell’ancien regime, diede a quest’ultima il colpo fatale quando decise di porre da solo sul proprio capo la corona che lo avrebbe portato a governare una delle Nazioni più potenti del tempo.

In base a quanto tramandato dai cronisti dell’epoca, pare che persino Papa Pio VII, che benediceva la celebrazione, non osò mai toccare la corona con le proprie mani, immaginando già che il superbo e orgoglioso Napoleone potesse addirittura arrivare a strappargliela dalle mani, pur di dimostrare la sua sicurezza e la sua potenza. La presunzione, forse anche giusta, di Napoleone arrivava dal fatto che la scelta di fargli governare la Francia era espressione di volontà plebiscitaria, giunta a seguito di un referendum fortemente voluto dallo stesso Bonaparte. Il popolo, dunque, gli aveva attribuito una larga preferenza, dopo che lui si era fatto valere come generale e come uomo di guerra. Fu così che Napoleone impose, ufficialmente e legalmente agli occhi di tutti, la propria egemonia sulla Nazione che di fatto già guidava da tempo.