Acqua alta a Venezia: oggi e domani previsti picchi fino a 130 e 140 cm

L’acqua alta continua ad assediare Venezia.

In base alle previsioni del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune della città lagunare, la marea salirà fino a 130 cm intorno alle 10:15 di questa mattina e domani intorno alle 09:30 toccherà quota 140 cm sul medio mare.

Il picco di marea di 130 cm, “equivale al 46% della città allagata“, spiega il Centro Maree che aggiunge: “Fino a queste quote la città è percorribile sulle passerelle stese per 4km“, ma il tempo in miglioramento dovrebbe rendere la città “percorribile a piedi già all’ora di pranzo“. Domattina “alle 8 il picco dell’acqua dovrebbe raggiungere i 135/140 cm” ma sarà un evento molto veloce, “in tarda mattinata la città sarà già percorribile a piedi“.