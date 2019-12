Acqua alta a Venezia: situazione in peggioramento, possibile punta di 150 cm [LIVE]

Modificata al rialzo la previsione di marea per questa mattina a Venezia: secondo il Centro Maree del Comune è attesa una possibile punta di 150 cm di acqua alta alta alle 09:40.

L’onda di sessa, il movimento oscillatorio dell’Adriatico, “non presenta la usuale attenuazione. Possibile massimo di 145-150 cm alle ore 9:40” precisa l’avviso del Centro.

Nelle stazioni di rilevamento in mare la marea fa registrare già 147 cm, in città sta salendo ed è intorno ai 115 cm.

Con un picco di marea di 150 cm sul medio mare è possibile l’allagamento del 70% del centro storico cittadino.

Questa mattina le sirene di allerta per la popolazione sono risuonate a Venezia due volte, alle 4 del mattino e alle 06:40.

Torna alla memoria l’ultima ondata di acqua alta devastante in città, quella del 12 novembre scorso, quando la massima ha raggiunto 187 cm.