Aereo si schianta vicino ad un supermercato: 5 morti e 3 feriti a Lafayette [VIDEO]

5 persone sono morte oggi dopo che un aereo si è schiantato vicino a un supermercato a Lafayette, in Louisiana negli Stati Uniti. Lo riferisce la BBC. 3 persone a terra sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale, secondo i media locali. Il numero di persone a bordo dell’aereo non è ancora noto. L’aereo è precipitato poco dopo le 9 (ora locale). Il video in fondo all’articolo mostra un relitto in fiamme in un campo come riporta l’emittente britannica. L’impatto ha fatto esplodere le finestre di un ufficio postale vicino. Il supermercato Walmart è stato evacuato in seguito allo schianto, come ha riferito KATC News. Kevin Jackson, un residente locale, ha visto l’incidente e ha detto a KLFY News: “Ero proprio fuori prima dell’incidente. Ho notato che (l’aereo) era basso e fumava da morire. Ha scosso il mio rimorchio“.