Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo fino a Capodanno, 1° Gennaio 2020

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino a Capodanno, 1° Gennaio 2020.

Oggi al Nord cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento locale sulle aree alpine e veloce transito pomeridiano di nuvolosità medio-alta a partire dal Nord Ovest. In serata annuvolamenti sparsi sul triveneto mentre la nuvolosità tenderà ad aumentare su Val d’Aosta e a ridosso delle aree alpine occidentali. Foschie dense e banchi di nebbia interesseranno le aree pianeggianti diradandosi nel corso della mattinata. Centro e Sardegna: annuvolamenti sparsi in diradamento sul settore Adriatico. Sul resto del centro prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento in piu’ sulla Sardegna e arrivo di nubi medio-alte sulla Toscana nel pomeriggio, in successivo trasferimento verso l’Umbria e settore Adriatico. Sempre dalla serata banchi di nubi basse inizieranno ad interessare la Sardegna occidentale ed il Lazio.Foschie e locali banchi di nebbia nelle vallate interne e coste tirreniche in rapido dissolvimento. Sud e Sicilia: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo la presenza di addensamenti compatti su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria meridionale e Sicilia settentrionale con la possibilita’ di isolati rovesci piu’ probabili su coste adriatiche ed immediato entroterra. Variabilita’ dal pomeriggio con ampie schiarite e qualche annuvolamento in piu’ su aree ioniche. Dalla sera nubi medio-alte interesseranno Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Temperature massime senza variazioni di rilievo lungo le aree costiere e sulle zone pianeggianti del Veneto, Umbria, Lazio, Campania settentrionale, bassa Calabria ed isole maggiori ma in generale calo sul resto del Paese. Venti: deboli o moderati settentrionali al Sud e sulla Sardegna con locali rinforzi sulle aree ioniche peninsulari, generalmente deboli variabili altrove, tendenti a ruotare da nord sulle Alpi dalla sera. Mari: molto mossi il medio e basso Adriatico e lo Ionio con moto ondoso in aumento in serata su quest’ultimo. Da mossi a molto mossi mar e canale di Sardegna, il Tirreno centro meridionale e lo stretto di Sicilia con moto ondoso in temporanea attenuazione attorno alla Sardegna. Da poco mossi a mossi i rimanenti bacini.

Domani al Nord molte nubi compatte sulle aree alpine con deboli nevicate sulle relative zone confinali occidentali oltre i 1700 metri, mentre la quota neve su quelle orientali si attesterà intorno ai 1200 metri. Cielo caratterizzato dal transito di velature, localmente anche spesse sul restante settentrione. Formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti, in temporaneo dissolvimento nelle ore più calde. Centro e in Sardegna: locali addensamenti compatti al mattino su Sardegna occidentale ed aree costiere del Lazio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro. Dalla serata aumento della nuvolosità compatta sulle regioni adriatiche, con locali deboli piogge o rovesci lungo le aree costiere. Sud e Sicilia: locali addensamenti compatti su sicilia e bassa calabria, con locali deboli piogge. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione. Dalla serata diradamento della nuvolosità su Sicilia e Calabria, e suo contestuale aumento sulle regioni adriatiche, con locali deboli piogge su Molise e Puglia garganica. Temperature minime in lieve rialzo sulle aree alpine, bassa toscana e Lazio centro settentrionale, in calo sulle aree pedemontane del Nord, appennino settentrionale, Sardegna, coste abruzzesi ed al meridione; stazionarie altrove. Massime in tenue aumento sulla catena alpina e prealpina, in leggera diminuzione sulle restanti zone lombarde, sardegna, coste adriatiche centromeridionali, Lazio meridionale, Campania settentrionale e regioni ioniche, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali su Sardegna ed aree ioniche peninsulari. Deboli settentrionali sui rilievi alpini confinali e variabili sul resto del Paese. Mari: da molto mossi a localmente agitati il mare e canale di sardegna, da mossi a molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, mossi il mar Ligure e l’Adriatico, poco mossi i restanti bacini.

Sabato 28/12/19: al Nord nubi basse ed a carattere stratificato in pianura padana, con foschie dense o locali banchi di nebbia; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, con nevicate sparse sui rilievi appenninici, oltre i 300 – 500 metri; bel tempo sul resto del centro. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia tirrenica, con nevicate sparse sui rilievi appenninici oltre i 500 metri, e piogge o rovesci sparsi sulle restanti regioni adriatiche e ioniche. Temperature: minime in diminuzione sulla pianura padana occidentale, area alpina e prealpina orientale, area appenninica, regioni centrali tirreniche, Sicilia e bassa Calabria, in aumento su Alpi e prealpi centroccidentali, aree costiere adriatiche settentrionali, stazionarie altrove; massime stazionarie o in lieve diminuzione al nord, e sulla Sardegna, in diminuzione piu’ sensibile sul resto del Paese. Venti: da moderati a forti da nord-est sulle regioni centromeridionali, con locali rinforzi lungo le aree appenniniche; deboli variabili sul resto del paese, tendenti a disporsi da nord lungo le aree alpine. Mari: da molto mossi a localmente agitati l’adriatico, il tirreno, e lo ionio; molto mossi il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; da mosso a molto mosso il mare di Sardegna; mosso il mar ligure.

Domenica 29/12/19: cielo molto nuvoloso o coperto al sud e sulle regioni centrali adriatiche, con piogge o rovesci sparsi e locali nevicate sui rilievi appenninici; nubi basse e stratificate in pianura padana, con foschie dense o locali banchi di nebbia; bel tempo sul resto del paese.

Lunedì 30/12/19: al mattino ancora cielo molto nuvoloso o coperto al sud e sulle regioni centrali adriatiche, con piogge o rovesci sparsi e locali nevicate sui rilievi appenninici; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosita’ compatta, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese.

Martedì 31/12/19 e mercoledì 01/01/20: martedi’: condizioni di generale bel tempo su tutto il paese, con aumento delle

nubi basse in serata su Sicilia e Calabria tirreniche, Sardegna settentrionale e Liguria centrorientale. Nella mattinata di mercoledi’ generale diradamento della nuvolosita’ bassa con, dal pomeriggio, bel tempo su tutto il Paese.