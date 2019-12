Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo per Natale 2019: il bollettino per 24, 25 e 26 dicembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni inizialmente isolate sulla Liguria e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini con neve a quote superiori ai 1300-1500 mt, ma con tendenza a un rapido peggioramento sul settore occidentale con precipitazioni che diverranno diffuse e intense sulla Liguria, e aree alpine e prealpine del Piemonte e Lombardia; dal pomeriggio fenomeni in estensione al Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre risulteranno meno abbondanti e frequenti sull’Emilia-Romagna a esclusione dell’area appenninica; dalla sera attenuazione delle precipitazioni sul Piemonte e Ponente ligure; banchi nebbia al mattino sulla Pianura padano-veneta. Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sulle regioni tirreniche e sulla sardegna e ampie schiarite lungo il versante adriatico; nel corso della mattina rapido peggioramento sulla Toscana, Umbria, settore nord delle Marche e Lazio con aumento della nuvolosità e piogge che si estenderanno gradualmente a iniziare dalla Toscana fino a divenire diffuse dal pomeriggio su tutte le regioni, con fenomeni abbondanti ed insistenti nel corso della notte sulle regioni tirreniche e Sardegna. Sud e Sicilia: molto nuvoloso con residui rovesci su Puglia, Basilicata e Calabria, in attenuazione; dalla sera nuovo peggioramento sull’area tirrenica con piogge dalla notte sulla Campania settentrionale. Temperature: minime in generale lieve calo al centro-sud, senza apprezzabili variazioni al Nord; senza variazioni significative. Venti: moderati da sud sudovest in intensificazione fino a divenire forti sulla Liguria, centrali tirreniche, Sardegna e coste dell’alto Adriatico in estensione al Meridione verso fine giornata. Mari: da mossi a molto mossi con moto ondoso in aumento sino ad agitati il mar Ligure, mare di sardegna e Tirreno centro-settentrionale.

Domani al Nord: molte nubi su Alpi e Prealpi del Triveneto e sulla Lombardia centrorientale con rovesci diffusi, a carattere nevoso generalmente al di sopra dei 1900 metri; nel pomeriggio temporanea attenuazione dei fenomeni e diradamento della nuvolosità. Sul resto del Nord cielo poco nuvoloso, salvo addensamenti compatti su Liguria di levante e Appennino emiliano con associati deboli rovesci al mattino. Dalla sera generale aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni a partire dalle regioni occidentali. Centro e Sardegna: generale maltempo con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più intense e diffuse su regioni tirreniche, Umbria e rilievi abruzzesi. Nel pomeriggio parziale attenuazione dei fenomeni, prima di una nuova intensificazione serale a partire dalle aree tirreniche. Sud e Sicilia: molte nubi sul settore tirrenico e sul Molise con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più intense e diffuse su Campania e Molise. I fenomeni risulteranno in attenuazione dal pomeriggio su quest’ultima regione, mentre tenderanno a intensificarsi su Basilicata tirrenica e Puglia settentrionale; nuvolosità medio-alta altrove, a eccezione di annuvolamenti più consistenti sulla Puglia al mattino con associate piogge sparse. Dalla sera attese ampie schiarite. Temperature: minime in aumento al Centro, su coste venete e friulane, Emilia-Romagna orientale, Molise, Campania e Puglia settentrionali e isole maggiori, in calo su Valle d’Aosta, piemonte, Liguria e Alpi lombarde, stazionarie sul resto del paese; massime in lieve diminuzione su Alpi, Puglia centrale, Calabria e Sicilia centroccidentale, in rialzo al centro, su Veneto, Romagna, Campania settentrionale e Molise, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: forti occidentali sulla Sardegna con raffiche fino a burrasca forte al mattino e con nuovi rinforzi serali; forti da sud-ovest con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Toscana meridionale, Lazio, Umbria, Abruzzo, rilievi marchigiani, Campania, Molise, Puglia garganica e Basilicata centroccidentale; da moderati a forti meridionali sul restante Sud, con rinforzi su Sicilia tirrenica, aree montuose calabresi e restante Puglia; da moderati a forti da ovest/sud-ovest sul resto del centro e sulla Liguria di Levante, con rinforzi serali su quest’ultima area; da deboli a moderati da sud su coste venete e friulane; deboli variabili sul restante Nord con rinforzi sull’Appennino emiliano. Mari: da agitati a molto agitati il mare e canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale; molto mossi o localmente agitati il mar Ligure, lo stretto di Sicilia e lo Ionio settentrionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini.

Domenica 22 dicembre al Nord: al primo mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso generalmente al di sopra dei 1300-1400 metri sulle Alpi occidentali e in calo fino a 1200 metri su quelle orientali. Dalla tarda mattinata diradamento della nuvolosità e generale attenuazione dei fenomeni, a eccezione dell’arco alpino dove persisteranno deboli fenomeni fino a sera. Centro e Sardegna: maltempo su regioni tirreniche e Umbria con precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Attese dal pomeriggio ampie schiarite; sul versante adriatico cielo parzialmente nuvoloso con rovesci diffusi nelle aree interne e sparsi lungo le coste. Dalla tarda mattinata diradamento della copertura nuvolosa lungo le zone costiere, mentre persisteranno addensamenti compatti a ridosso della dorsale appenninica con associati deboli rovesci, misti a neve sui rilievi abruzzesi. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso sulle aree tirreniche con rovesci diffusi e temporali, questi ultimi specie lungo le coste e nell’immediato entroterra. In particolare i fenomeni risulteranno intensi lungo le aree peninsulari. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni e ampie schiarite sulle relative aree di Campania centrosettentrionale e Sicilia, mentre altrove persisteranno precipitazioni diffuse; sul resto del sud cielo parzialmente nuvoloso con rovesci diffusi, sotto forma di temporale sulla Puglia. Dal pomeriggio attesi ampi sprazzi di sereno, salvo sulla Calabria ionica dove i fenomeni si attarderanno fino a sera. Temperature: minime in aumento al Sud, in generale calo sul resto del paese; massime in rialzo sulla sicilia, stazionarie su Friuli-Venezia Giulia, Calabria centrosettentrionale e Puglia centromeridionale, in diminuzione altrove. Venti: forti occidentali al Centro-Sud, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte a ridosso della dorsale appenninica, su isole maggiori, Basilicata e Calabria restanti e sul resto della Puglia ma in graduale attenuazione nel corso della giornata, specie su regioni centrali peninsulari, Sicilia e versante Adriatico meridionale; da deboli a moderati da ovest sulla Pianura padana; da moderati a temporaneamente forti settentrionali sul restante Nord, con rinforzi sulle alpi occidentali. Mari: da agitati a molto agitati i bacini occidentali, con moto ondoso fino a localmente grosso sul tirreno parte est; mosso l’Adriatico settentrionale; molto mosso il restante Adriatico; agitato lo Ionio.

Lunedì 23 dicembre: annuvolamenti compatti su rilievi alpini e appenninici, Basilicata tirrenica, restante Calabria e Sicilia orientale con associati rovesci diffusi.Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità sui rilievi appenninici e restante Puglia centrosettentrionale. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Martedì 24 dicembre: nella Vigilia di Natale tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo locali addensamenti compatti su Calabria, Sicilia e rilievi di confine.

Mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre: a Natale attesi locali addensamenti compatti sul versante adriatico centrale e meridionale e sul resto del Sud, con possibilità di isolati piovaschi. Dal pomeriggio rapido dissolvimento della nuvolosità con successive ampie schiarite. Sul resto del paese ampi e persistenti rasserenamenti per l’intera giornata. Giovedì 26 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali velature presenti nel pomeriggio al Nord.