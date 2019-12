Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo da oggi e fino alla Vigilia di Natale 2019

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse su Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia con fenomeni localmente abbondanti sulla Liguria, sulla Lombardia settentrionale e sul Pemonte nord-orientale, in attenuazione pomeridiana e serale con fenomeni sempre più occasionali e che cesseranno del tutto in serata sulla Lombardia; estesa nuvolosità sul resto del nord con isolate precipitazioni sul settore più occidentale dell’Emilia-Romagna e su Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e nord Veneto, in miglioramento pomeridiano a eccezione del Friuli-Venezia Giulia dove locali piovaschi saranno possibili fino la tarda serata. Foschie dense e nebbie in banchi sulle aree pianeggianti, solo in parziale diradamento durante le ore centrali. Centro e Sardegna: da molto nuvoloso a coperto sulla Sardegna, con precipitazioni sparse sul settore orientale e meridionale dove potranno risultare anche intense e temporalesche dal mattino mentre sul resto dell’isola si avranno precipitazioni da isolate a sparse dalla tarda mattina/metà giornata; estesa copertura nuvolosa anche sulle regioni peninsulari per nubi prevalentemente medio-alte. Al primo mattino foschie anche dense e locali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne. Sud e Sicilia: molte nubi con isolate precipitazioni sulla Sicilia e sulla Calabria jonica, in peggioramento pomeridiano e serale sulla Sicilia con fenomeni sempre più estesi, anche temporaleschi e localmente intensi; nuvolosità irregolare a tratti intensa sul resto del sud per nubi in prevalenza medio-alte, con qualche addensamento più consistente sulla Basilicata jonica dove nel pomeriggio non si esclude qualche occasionale e breve piovasco. Al primo mattino foschie anche dense e locali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne, specie di Campania e Puglia. Temperature: minime in aumento su Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Calabria, pressochè stazionarie sul resto d’Italia; massime in aumento su Puglia, Basilicata e settori meridionali di Veneto e Lombardia, in lieve calo su Sardegna e Abruzzo.

Domani al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con associate deboli precipitazioni, da sparse diffuse, specie sulle regioni occidentali e sul settore friulano, a carattere temporalesco su quest’ultima area; neve sulle aree alpine centroccidentali al di sopra dei 1300- 1500 metri. Al mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti. Centro e Sardegna: molte nubi con fenomeni sparsi su tutto il centro, più intensi e diffusi al mattino lungo le aree costiere tirreniche peninsulari, dove assumeranno anche carattere di rovescio o temporale; da fine giornata attese parziali schiarite sulle regioni adriatiche. Sud e Sicilia: copertura consistente con associati fenomeni convettivi sparsi, localmente anche intensi al mattino sulle aree ioniche calabresi, ma in assorbimento serale su Sicilia, Molise, nord Puglia, Basilicata e settore ionico calabrese, con parziali aperture sulle relative aree. Temperature: minime in flessione sulle due isole maggiori; in lieve rialzo su ovest Lombardia, pianure piemontesi ed emiliano-romagnole, più deciso su nord Puglia e Basilicata; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in lieve aumento su pianura padan occidentale, in diminuzione su appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Umbria, Lazio, rilievi delle regioni centrali adriatiche, Molise occidentale, Campania e Calabria ionica; stazionarie altrove.

Venerdì 20/12/19 al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni alpine, Emilia-Romagna e regioni occidentali con piogge diffuse, intense su quest’ultima area. Dal pomeriggio sensibile intensificazione dei fenomeni, a partire dal nord-ovest dove assumeranno carattere di eccezionalità, in successiva estensione al resto delle regioni alpine. Centro e Sardegna: al mattino molte nubi sulle regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi; estese velature sul resto del centro, spesse sulla Sardegna. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità compatta sulla Sardegna, con associate piogge diffuse sia sull’isola che sulla Toscana. In serata avremo temporali diffusi sull’isola e piogge diffuse ed intense sulle restanti regioni tirreniche peninsulari, mentre sul resto del centro avremo estese e spesse velature. Sud e Sicilia: al mattino addensamenti compatti sulla Campania, aree interne del Molise e settore tirrenico di Basilicata, Calabria e Sicilia, con locali deboli piogge o rovesci; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione, tendente a divenire velato dal pomeriggio. Temperature: minime in diminuzione sulle regioni tirreniche, levante ligure, Emilia-Romagna, puglia e basilicata orientale, stazionarie sul resto del Paese; massime in lieve diminuzione sulle regioni alpine, Liguria orientale, alta Toscana e Puglia centromeridionale, stazionarie sulle due isole maggiori in lieve aumento sul resto del Paese.

Sabato 21/12/19: al primo mattino ancora molte nubi sulle regioni alpine centrorientali, con piogge diffuse ed intense, ma in rapida attenuazione; cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi, intensi su Lazio meridionale, Campania e Basilicata tirrenica; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del Paese.

Domenica 22/12/19: cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere temporalesco al centro-sud, localmente anche intense sulle regioni tirreniche peninsulari, in generale attenuazione dalla serata.(Segue) Lunedì 23/12/19 e martedì 24/12/19. Lunedì: addensamenti compatti sulle aree alpine centroccidentali, con nevicate diffuse al di sopra dei 1000 metri; locali addensamenti compatti sulla Sicilia e Calabria tirreniche; bel tempo sul resto del Paese. Nella giornata di martedì diradamento della nuvolosità compatta anche sulle aree alpine e sulla Calabria tirrenica.