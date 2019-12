Aeronautica, Sardegna: soccorso aereo per un neonato di 15 giorni di vita

Un aereo militare da trasporto C-27J della 46a Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare è decollato questa mattina dall’aeroporto di Pisa alla volta di Cagliari per imbarcare un neonato di soli 15 giorni di vita bisognoso di cure urgenti. Per il trasporto del piccolo è stata usata una speciale culla termica.

Giunto a Cagliari, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare si è attivato per consentire l’imbarco immediato del bimbo insieme ai genitori ed una equipe medica del Policlinico Universitario Monserrato (CA), dove il piccolo era ricoverato. Il volo salva-vita, avvenuto con la massima urgenza sulla tratta Cagliari – Roma, si è concluso poco prima delle 14:00. Una volta atterratisull’aeroporto romano di Ciampino, un’ambulanza ha consentito il successivo trasporto del piccolo verso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

ll trasporto, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato coordinato dall’Italian Air Operation Centre (IT-AOC), la struttura operativa del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (Ferrara) che ha la responsabilità di supervisionare, coordinare e approvare le attività di volo operativo quotidiane come quella odierna.

Il C27J è solo uno degli assetti che l’Aeronautica Militare mantiene in prontezza operativa ogni giorno, 24 ore su 24, per prestare soccorso alla collettività. Attraverso i suoi Reparti di Volo infatti, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento ed in grado di operare anche in condizioni meteorologiche avverse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi per il piccolo paziente, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 46a Brigata Aerea di Pisa 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare.

Solo nel 2019 sono state circa 100 le missioni di questo genere svolte dai velivoli dell’Aeronautica Militare, per un totale di circa 300 ore di volo e oltre 80 pazienti – tra cui moltissimi bambini – trasportati.