Agenzia Spaziale Europea di Frascati, a gennaio parte il corso “Star Academy”

Undici lezioni a cura di ricercatori e astronomi professionisti, per approfondire tematiche di forte rilevanza scientifica e attualità. L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) lancia il corso “Star Academy”, che partirà il 14 gennaio presso la sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA – ESRIN) di Frascati. Un’eccellente opportunità di formazione, con rilascio di attestato, valida per arricchire il proprio curriculum e per l’acquisizione di crediti formativi.

In particolare, le lezioni del corso toccheranno vari ambiti disciplinari, dalla planetologia alla cosmologia, dall’evoluzione stellare all’esplorazione spaziale. Chiunque sia in possesso di una formazione di base in campo astronomico potrà seguire proficuamente il corso: le lezioni, pur entrando nel dettaglio degli argomenti trattati, avranno infatti un taglio divulgativo e non accademico, così da consentire un’efficace fruizione dei contenuti da parte dei corsisti.

Ad aprire il corso, in programma tutti i martedì sera dal 14 gennaio al 24 marzo, sarà una lezione sull’ingegneria dei progetti spaziali, a cura del Dott. Simone Pirrotta dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Seguiranno lezioni sul futuro dell’esplorazione spaziale: il Dott. Paolo D’Angelo dell’ASI tratterà dell’atteso ritorno sulla Luna con equipaggi umani, mentre con la Dott.ssa Francesca Altieri dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) si punteranno gli occhi su Marte, sulle recenti scoperte e sulle future esplorazioni del pianeta rosso.

All’affascinante ricerca della vita nell’Universo sarà dedicata una lezione a cura della Dott.ssa Daniela Billi dell’Università di Roma Tor Vergata. L’esperta illustrerà tutte le condizioni che consentono lo sviluppo della vita su altri pianeti e lo stato delle ricerche nel campo dell’astrobiologia. Con il Dott. Michelangelo Formisano di INAF si parlerà invece di evoluzione termofisica dei corpi minori del Sistema Solare. Particolare attenzione sarà dedicata anche al Sistema Solare esterno, sul quale relazionerà il Dott. Federico Tosi, sempre di INAF.

Non mancheranno lezioni sull’evoluzione stellare, a cura della Dott.ssa Catalina Curceanu dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). L’esperta illustrerà la fisica nell’interno stellare e i risultati degli studi, condotti con l’acceleratore DAFNE dei laboratori INFN di Frascati, sull’interpretazione delle “stranezze” che ancora caratterizzano le stelle di neutroni. A chiudere il corso saranno due serate di approfondimento in tema cosmologico: Nicola Menci dell’INAF tratterà delle strutture cosmiche, mentre la Dott.ssa Curceanu si soffermerà sugli attuali misteri cosmologici, quali materia ed energia oscura, e sull’evoluzione dell’Universo.

Ma il percorso formativo offerto dall’ATA non si fermerà qui. “Star Academy” si colloca infatti nell’ambito di un progetto di formazione più ampio: la Scuola di Astronomia dell’ATA, che offrirà anche la possibilità, a coloro che desiderassero approfondire ulteriormente sia le proprie conoscenze astronomiche che le proprie competenze astrofile, di iscriversi al successivo corso pratico “Il cielo a portata di mano”, con lezioni sull’uso del telescopio e sull’astrofotografia, in programma presso il Parco Astronomico ATA “Livio Gratton” di Rocca di Papa.