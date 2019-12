Agricoltura: Bellanova, ‘più cultura olio in ristorazione per patto con consumatori’ (2)

(Adnkronos) – E anche nella ristorazione, ha aggiunto, ” serve più cultura dell’olio, dall’offerta al cliente al suo utilizzo in cucina. I ristoranti possono diventare i primi avamposti del cambiamento culturale, perché se valorizziamo lì il prodotto i benefici andranno a ricadere su ogni segmento. L’olio va considerato come un alimento e non solo come un semplice condimento”.

Infine, il ruolo strategico della comunicazione. “Con Ismea – ha concluso la Ministra – abbiamo lanciato una campagna di comunicazione dal titolo ‘Olio su Tavola ‘ I Capolavori dell’extravergine’ che lega il tema dell’arte all’olio, a confermare che Italia è sinonimo di cultura e di olio d’oliva. Un’azione di comunicazione che andrà avanti per tutto il 2020 e che chiedo a tutti voi di condividere il più possibile”.