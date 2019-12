Agricoltura: Bellanova, ‘più cultura olio in ristorazione per patto con consumatori’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “La sfida più grande che abbiamo davanti è quella del valore. Abbiamo convinto i consumatori a spendere 10 euro e più per una bottiglia di vino che dura un pasto, non riusciamo a convincerli a spenderne 8 per una bottiglia di olio che dura 3 o 4 settimane. Abbiamo più di 500 cultivar, un patrimonio di biodiversità che non ha eguali: se non viene valorizzato adeguatamente rischia di essere un problema”. Così la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova nel corso del Tavolo Olio al Mipaaf convocato per un confronto sulla situazione attuale e sulle prospettive di settore.

‘è sul valore che prima di tutto dobbiamo lavorare”, ha proseguito la ministra, “e in questo. L’alleanza con il consumatore è strategica. Lo abbiamo abituato a vedere sempre l’olio in offerta. Svilendo spesso il prodotto. Non dico che il prezzo deve essere inaccessibile ma così la filiera non regge. Su questo chiediamo a Gdo e ristoratori di darci una mano, di fare da tramite con i cittadini per un patto dell’olio.