Air France-Klm: rafforza cooperazione con australiana Qantas

Parigi, 9 dic. (Adnkronos) – Air France – Klm rafforza la sua cooperazione con il gruppo australiano Qantas. Lo rende noto il gruppo franco-olandese in un comunicato. Dal 9 dicembre 2019 i membri del programma di fidelizzazione Flying Bue di Af-Klm guadagneranno punti e vantaggi utilizzando voli Qantas. Inoltre entro la fine del mese Air France e Klm prevedono di lanciare un accordo di code sharing con JetStar Asia Airways e JetStar Airways, due compagnie membri di Qantas Group. Questo nuovo accordo, si legge in una nota, permetterà tra l’altro di offrire nuove destnazioni in Asia del Sud Est e in Australia. “Siamo molto felici di estendere la nostra partnership con Qantas” commenta il Ceo di Air France – Klm, Benjamin Smith.