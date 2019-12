Alimenti: l’ONU proclama il 29 settembre la Giornata Internazionale contro gli sprechi

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ufficialmente introdotto la Giornata internazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari (International Day of Awareness for Food losses and waste) che dal 2020 si celebrerà il 29 settembre.

Il 2020 porterà anche un’altra novità: il progetto Spreco Zero 2030 di sensibilizzazione sugli Obiettivi che le Nazioni Unite hanno fissato per lo sviluppo sostenibile del pianeta.