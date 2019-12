All I want for Christmas diventa un filtro per le Storie Instagram di Natale

Prima nella classifica Hot 100 di Billboard a 25 anni dal lancio (la notizia è di pochi giorni fa), la famosissima canzone di Natale “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey da oggi è anche un filtro che tutti possiamo aggiungere alle nostre Storie di Instagram per creare video-auguri speciali.

Per utilizzarlo, basta attivare la videocamera di Instagram per creare una Storia, selezionare l’icona “fiocco di neve” e iniziare a registrare: quando Mariah pronuncia “you”, il filtro zooma in automatico su ciò che state inquadrando in quel momento.

“Adoro vedere come le persone esprimono la loro creatività con i filtri di Instagram – ha commentato Mariah Carey – e quindi sono felice di poter avere il mio filtro per Natale”.

La Carey è stata la prima artista a usare gli sticker musicali su Facebook e tutti i suoi fan possono includere musica e testi dell’album di “All I want for Christmas” alle loro Storie Facebook e Instagram.