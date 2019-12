Allergia, si cura con l’alimentazione: ecco il cibo da prediligere

“Una mela al giorno toglie il medico di torno”, recita il famoso detto popolare, che ora una volta di piu’ ha trovato fondamento scientifico. Un gruppo di ricerca interdisciplinare guidato dal biologo molecolare del Centro di sperimentazione Laimburg, a Vadena, in Alto Adige, Thomas Letschka, ha infatti sviluppato una terapia naturale per curare l’allergia al polline di betulla consumando mele. Al progetto, denominato AppleCare, hanno partecipato anche il reparto di Dermatologia dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, l’Istituto di chimica organica dell’Universita’ di Innsbruck ed il reparto di Dermatologia dell’Universita’ di medicina di Innsbruck.

“L’allergia e’ una reazione infiammatoria del sistema immunitario a una sostanza specifica – spiega Klaus Eisendle, primario del reparto di Dermatologia all’ospedale di Bolzano – Al primo contatto, il corpo forma anticorpi contro questa sostanza e a ogni ulteriore esposizione se ne formano sempre piu’, fino a quando non si arriva a una reazione eccessiva del corpo, che si manifesta in genere in sintomi come gonfiore, arrossamento, stanchezza cronica”.

L’allergia al polline di betulla ha il suo picco tra marzo e aprile e colpisce una persona su cinque in Europa centrale. Ogni anno si registra un chiaro incremento di questa percentuale, anche nel Tirolo e in Alto Adige. Per arginare i fastidi dei sintomi i pazienti devono farsi iniettare l’allergene in forma di preparato sintetico per diversi anni e quindi abituare il proprio sistema immunitario. AppleCare, invece, sfrutta la somiglianza strutturale tra la proteina del polline di betulla che innesca la reazione allergica e una proteina correlata della mela: l’allergene alla mela (Mal d1) e quello dei pollini di betulla (Bet v1) sono difficilmente distinguibili l’uno dall’altro e la somiglianza e’ stata esaminata per sviluppare una terapia naturale per curare l’allergia al polline di betulla. Il principio di base della terapia e’ che, con l’assunzione controllata di allergeni alle mele, si puo’ contrastare anche l’allergia al polline di betulla. Quando un paziente ingerisce una piccola quantita’ di una certa varieta’ di mele – e quindi piccole quantita’ di allergene – il sistema immunitario viene “iposensibilizzato”, in altre parole, il corpo si abitua lentamente all’allergene e non risponde piu’ in modo difensivo.