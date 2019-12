Allerta Meteo Calabria: piogge diffuse e temporali sparsi sull’area Ionica

Allerta meteo gialla sul territorio della Sibaritide e della Valle del Trionto. Previste piogge isolate anche a carattere di rovescio per la restante giornata odierna e per tutta la giornata di domani (Mercoledì 4 Dicembre). È quanto si legge nel messaggio di allertamento diramato dalla Protezione Civile regionale della Calabria.

Nel centro di Protezione civile comunale di Crosia (CS) “sono state attivate tutte le procedure previste in caso di allerta Gialla.

Come da protocollo, rimangono maggiormente controllate tutte le aree a rischio frana e allagamenti considerata la paventata possibilità di intensi rovesci.

Si raccomanda, pertanto, ai cittadini, massima prudenza. Per qualunque segnalazione di eventuali disagi i cittadini potranno contattare telefonicamente il Comando della Polizia municipale allo 0983.485070.

Al momento, su tutto il territorio comunale non si registra alcun disagio alla viabilità e la condizione dei torrenti e dei fossi di scolo, che rimangono costantemente monitorata, non desta alcuna preoccupazione.

Il Comune di Crosia ha già attivato tutte le procedure del caso per la sorveglianza idraulica del territorio e per attivare, da subito, la macchina dei soccorsi in caso di eventuale necessità.“